"خيسوس" مدرب الهلال يبرر غياب نيمار ويكشف عن علاقتهما سوياً

علّق البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال، على علاقته الخاصة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق، وعن أسباب غيابه الأخير، خلال الفترة الماضية.
وكانت قد ذكرت صحيفة "Sport" الإسبانية أن نيمار قد تشاجر مع خيسوس بعد انتقاد سلوكه السيئ، عقب نهاية مباراة نافباخور في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وأن اللاعب البرازيلي يطالب بإقالته.
وبرر المدرب البرتغالي غياب النجم البرازيلي قائلاً: "سيعود نيمار قريباً جداً وهو فى أفضل حالاته، لكني قررت إراحة نيمار بعد اجتماعي معه".
وتابع موضحاً: "لقد وضعنا برنامجاً محدداً للاعب البرازيلي ،لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة لياقته بشكل كامل".
وشدد المدرب البرتغالي على أنه عندما يستعيد نيمار مستواه المعهود، سيكون هجوم الهلال رائعاً، مؤكداً على أنه تربطه به علاقة قوية".
ونجح الهلال أمس الاثنين في التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الجبلين بنتيجة (1/0) في دور الـ32 .