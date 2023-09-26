"خيسوس" مدرب الهلال يبرر غياب نيمار ويكشف عن علاقتهما سوياً

وكانت قد ذكرت صحيفة "Sport" الإسبانية أن نيمار قد تشاجر مع خيسوس بعد انتقاد سلوكه السيئ، عقب نهاية مباراة نافباخور في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وأن اللاعب البرازيلي يطالب بإقالته.