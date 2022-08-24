في انتظار الحكم النهائي.. لاعب شبابي يواجه السجن4 سنوات

تصدَّر اسم المهاجم الإسباني سانتي مينا، الذي وقَّع مؤخرًا عقدًا احترافيًّا مع نادي الشباب السعودي بنظام الإعارة لمدة عام، قادمًا من نادي سيلتا فيغو، عناوين الصحف الإسبانية التي أشارت إلى أن اللاعب يواجه حكمًا بالسجن في بلاده، وينتظر القرار النهائي للمحكمة.