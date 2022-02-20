في إنجاز جديد لاتحاد اللعبة.. 16 حكمًا سعوديًّا في دولية الكاراتيه

في إنجاز جديد يسجل للاتحاد السعودي للكاراتيه، حصل 16 حكمًا سعوديًّا في لعبة الكاراتيه على الشارة الدولية، في الكاتا والكومتيه، بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة في دورة الحكام الدولية، التي تُختتم فعالياتها اليوم في مدينة الفجيرة الإماراتية.

وحملت قائمة الحكام السعوديين أسماء: محمد العواجي، وعثمان الحكمي، ومبارك آل حجاج، وعبدالله العتيبي، وعلي الغامدي، وتركي عسيري، وحسين جومان، وعلي النجمي، ومعافا جومان، وخليل حمدي، وعلي حمدي، وسعيد الغامدي، وأحمد المالكي، وإبراهيم الشهري، وفلاح المجادعة، وندى المشاط.