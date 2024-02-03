بمشاركة 11 ناديًا.. انطلاق دوري البلياردو للأندية في نسخته الثالثة

وينطلق كذلك اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من دوري الأندية للبلياردو للدرجة الأولى، حيث يشارك في دوري الدرجة الأولى 10 أندية تم وضعها في مجموعتين، وتقام اليوم 4 مواجهات، وتضم المجموعة الأولى اندية "النصر، الشعلة، الصفا، العربي، الجزيرة"، فيما تضم المجموعة الثانية أندية" أبها، الوطني، عكاظ، الانتصار، التهامي".