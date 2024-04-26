تحت 15.. صعود أكاديمية مهد وأندية الباطن والعلا والخليج لـ"الدوري الممتاز للبراعم"

وتأهل أكاديمية مهد إلى نصف النهائي بعد تعادله أمس الخميس أمام أبها 1-1 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-1، فيما تأهل الباطن بعد فوز ذهابًا وإيابًا على مجد القنفذة 1-0 و2-0 على الترتيب، بينما حجز العلا مقعده في نصف النهائي رغم الخسارة في إياب الدور ربع النهائي أمام الصفا 1-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-0، وتأهل الخليج بفوزه ذهابًا وإيابًا على الترجي 2-0 و2-1.