رياضة

تحت 15.. صعود أكاديمية مهد وأندية الباطن والعلا والخليج لـ"الدوري الممتاز للبراعم"

بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أندية المملكة لذات الدرجة للموسم الحالي
تحت 15.. صعود أكاديمية مهد وأندية الباطن والعلا والخليج لـ"الدوري الممتاز للبراعم"

صعدت أكاديمية مهد، وأندية الباطن، العلا والخليج إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وجاء صعود الأكاديمية والأندية الثلاثة بعد تأهلها إلى الدور نصف النهائي من بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا (الدرجة الأولى) للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتأهل أكاديمية مهد إلى نصف النهائي بعد تعادله أمس الخميس أمام أبها 1-1 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-1، فيما تأهل الباطن بعد فوز ذهابًا وإيابًا على مجد القنفذة 1-0 و2-0 على الترتيب، بينما حجز العلا مقعده في نصف النهائي رغم الخسارة في إياب الدور ربع النهائي أمام الصفا 1-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-0، وتأهل الخليج بفوزه ذهابًا وإيابًا على الترجي 2-0 و2-1.

الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا
بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا

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