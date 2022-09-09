رينارد يتابع مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل

شهدت مدرجات ملعب لوسيل، أكبر ملاعب بطولة كأس العالم - قطر 2022 الثمانية، وجود المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرفي رينارد"؛ لمتابعة مباراة الهلال والزمالك المصري على كأس سوبر لوسيل.
وتأتي متابعة المدير الفني للأخضر السعودي المباراة للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الهلال قبل استدعائهم للمشاركة في معسكر المنتخب القادم ضمن تحضيراته لكأس العالم 2022، التي ستُقام في قطر هذا العام.
وسيخوض المنتخب السعودي المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا، التي ستكون خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري. وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى ستكون أمام الإكوادور في الـ23 من سبتمبر، فيما ستكون الثانية أمام أمريكا في الـ27 من الشهر ذاته.