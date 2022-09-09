رينارد يتابع مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل

وسيخوض المنتخب السعودي المرحلة الثانية من الإعداد في إسبانيا، التي ستكون خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري. وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى ستكون أمام الإكوادور في الـ23 من سبتمبر، فيما ستكون الثانية أمام أمريكا في الـ27 من الشهر ذاته.