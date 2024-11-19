الخليج يتخطى الشباب البحريني ويتأهل لنصف نهائي "آسيوية اليد"

واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج تقدمه في البطولة الآسيوية الـ(27) للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وحجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على نظيره الشباب البحريني بنتيجة (35-20) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حالياً في دولة قطر.