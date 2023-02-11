"أخضر الشاطئية" يختتم معسكر جازان الاستعدادي لكأس آسيا

وأجرى "أخضر الشاطئية" آخر تدريباته في المعسكر الذي أقيم في منطقة جازان، واستمر لمدة 12 يومًا، على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جيزان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تنويع وتكثيف التمارين اللياقية والبدنية والتكتيكية، قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.