"أخضر الشاطئية" يختتم معسكر جازان الاستعدادي لكأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.
وأجرى "أخضر الشاطئية" آخر تدريباته في المعسكر الذي أقيم في منطقة جازان، واستمر لمدة 12 يومًا، على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جيزان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تنويع وتكثيف التمارين اللياقية والبدنية والتكتيكية، قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.
هذا وسيقيم "أخضر الشاطئية" معسكرًا تدريبيًّا خارجيًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 18 إلى 26 فبراير الجاري، يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.