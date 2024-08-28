"بايرن ميونيخ" يعطي الضوء الأخضر في قرار انضمام "كينغسلي كومان" للهلال

وسبَق أن تلقى الفرنسي كومان، عرضًا مغريًا أيضًا من نادي الاتحاد؛ لكسب خدماته خلال الفترة الصيفية الحالية، بعد أن وضع مسؤولو الفريق الألماني الجناح في قائمة اللاعبين القابلين للانتقال.