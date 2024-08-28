"بايرن ميونيخ" يعطي الضوء الأخضر في قرار انضمام "كينغسلي كومان" للهلال

اتخذت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، قرارها بشأن العرض المقدم من الهلال؛ من أجل التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان، جناح الفريق.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت أن الهلال هو النادي السعودي الذي قدّم عرضًا مغريًا لكينغسلي كومان خلال هذا الصيف.
ووفقًا لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا"؛ فإن إدارة النادي الألماني أعطت الضوء الأخضر لنادي الهلال للتعاقد مع كومان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد نيكولا شيرا على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن اللاعب تلقى عقدًا ضخمًا للغاية حتى عام 2027؛ مشيرًا إلى أن الجناح الفرنسي سيعطي قراره النهائي في الساعات القادمة.
وسبَق أن تلقى الفرنسي كومان، عرضًا مغريًا أيضًا من نادي الاتحاد؛ لكسب خدماته خلال الفترة الصيفية الحالية، بعد أن وضع مسؤولو الفريق الألماني الجناح في قائمة اللاعبين القابلين للانتقال.
وكان مسؤولو الاتحاد قد أجروا اتصالًا بالفعل ببايرن لتقديم عرضهم، وهم على استعداد لدفع ما بين 50 و60 مليونًا للفرنسي.
ويري كينغسلي صاحب الـ28 عامًا، أن رحيله عن الدوري الأوروبي والانتقال إلى دوري آخر لا يزال مبكرًا جدًّا بالنسبة لمسيرته المهنية.