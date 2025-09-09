الشباب والحزم.. قمة منتظرة تجمع الهداف التاريخي "السومة" وخصمه "حمدالله"

يتجدد السباق بين هدافي الدوري السعودي للمحترفين، إذ أحرز السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للمسابقة، 154 هدفًا، قبل اللقاء الأخير الذي جمعه بأقرب مطارديه على اللقب، المغربي عبدالرزاق حمدالله.
كان الأول لاعبًا مع الأهلي، الذي سجل 3 أهداف لم يكن بينها أي هدف للسومة، بينما تألق حمدالله وقاد فريقه الاتحاد للفوز برباعية، سجّل منها الهاتريك الأول بقميص العميد.
وسيكون قد مضى على ديربي البحر 1294 يومًا حين يلتقيان مجددًا بقميصين مختلفين، فالسومة أصبح لاعبًا للحزم في محطته الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين، فيما يدافع حمدالله عن شعار ناديه السعودي الثالث، فريق الشباب، للموسم الثاني على التوالي.
ويُعد التنافس بين حمدالله والسومة أحد أبرز فصول الصراع المثير عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، فليس سواهما من وصل إلى حاجز الـ150 هدفًا حتى الآن.
في يناير الماضي، أعاد فريق العروبة الهداف عمر السومة إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما كان حمدالله يبعد 10 أهداف فقط عن الرقم القياسي.
ووفقًا لموقع دوري روشن، استطاع حمدالله بلوغ 150 هدفًا حتى نهاية الموسم، لكن السومة نجح في توسيع الفارق مجددًا إلى 4 أهداف.
وستحمل المباراة المقبلة بين الشباب والحزم الذكرى السابعة لمواجهاتهما المباشرة، حيث سجل السومة 4 أهداف في المباريات الست السابقة بينهما، بينما أحرز حمدالله 6 أهداف.