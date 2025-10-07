تعرّف على أطراف نصف النهائي من السوبر الإسباني بجدة

كشفت وزارة الرياضة عن أطراف مباراتي دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة أربعة من أبرز الأندية الإسبانية، هي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.
وتجمع المباراة الأولى طرفي مدينة مدريد، الريال والأتلتيكو، في ديربي منتظر سيُقام يوم السابع من يناير المقبل عند تمام الساعة العاشرة مساءً.
فيما يلتقي في المباراة الثانية حامل اللقب برشلونة مع أتلتيك بلباو يوم الثامن من يناير عند الساعة العاشرة مساءً أيضًا.
وسيلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية المنتظرة يوم 11 يناير.
وستُقام مباريات البطولة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خلال شهر يناير المقبل، وللعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة، تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية المنافسات.
وتُعد النسخة القادمة من كأس السوبر الإسباني السادسة التي تُقام في المملكة، بعد أن احتضنت خمس نسخ ماضية، حقّق منها ريال مدريد ثلاث بطولات، مقابل بطولتين لبرشلونة، الذي يملك النصيب الأكبر من بطولات السوبر بواقع 15 لقبًا من أصل 28 بطولة، يليه ريال مدريد بـ12 لقبًا، فيما يملك أتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا ثلاثة ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لأتلتيكو مدريد.