تعرّف على أطراف نصف النهائي من السوبر الإسباني بجدة

وتُعد النسخة القادمة من كأس السوبر الإسباني السادسة التي تُقام في المملكة، بعد أن احتضنت خمس نسخ ماضية، حقّق منها ريال مدريد ثلاث بطولات، مقابل بطولتين لبرشلونة، الذي يملك النصيب الأكبر من بطولات السوبر بواقع 15 لقبًا من أصل 28 بطولة، يليه ريال مدريد بـ12 لقبًا، فيما يملك أتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا ثلاثة ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لأتلتيكو مدريد.