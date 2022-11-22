كأس العالم قطر2022.. في رحلة الحفاظ على اللقب.. فرنسا تتجاوز استراليا برباعية

دشن المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022، بانتصار ثمين على نظيره الأسترالي بنتيجة 4/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء ،على أرض ملعب الجنوب، لحساب المجموعة الرابعة ( الجولة الأولى لدور المجموعات).
الشوط الأول انتهى بتقدم فرنسا بهدفي " ادريان رابيو و أوليفيه جيرو " عند الدقائق 27،32، مقابل هدف لأستراليا عن طريق "قودين " عند الدقيقة 9.
وفي الشوط الثاني ضربت فرنسا أستراليا من جديد بهدفي "كيليان مبابي " و "جيرو " عند الدقيقتين 68،71.
بتلك النتيجة تصدرت فرنسا مجموعتها بثلاث نقاط، وجاء ثانياً منتخبا تونس والدنمارك ( بنقطة لكل فريق ) وبقيت أستراليا بدون نقاط.