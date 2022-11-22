كأس العالم قطر2022.. في رحلة الحفاظ على اللقب.. فرنسا تتجاوز استراليا برباعية

دشن المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022، بانتصار ثمين على نظيره الأسترالي بنتيجة 4/1، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء أمس الثلاثاء ،على أرض ملعب الجنوب، لحساب المجموعة الرابعة ( الجولة الأولى لدور المجموعات).