بمشاركة 100 لاعب.. الرياض تستعد لانطلاق نهائي بطولة "سال" للجولف للهواة

ويحمل نهائي البطولة هذا العام كثيرًا من الحماس والإثارة، خاصة مع تخصيص جائزة الضربة الواحدة (Hole-in-One) التي تتمثل في سيارة تُمنح لأول لاعب ينجح في تسجيل ضربة واحدة في الحفرة المخصّصة لذلك، ما يضيف بُعدًا إضافيًا من التحدّي والمنافسة في بطولة تتميز عادةً بالأداء العالي واللحظات الاستثنائية.