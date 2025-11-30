بمشاركة 100 لاعب.. الرياض تستعد لانطلاق نهائي بطولة "سال" للجولف للهواة

يستضيف نادي نوفا للجولف غرب مدينة الرياض يوم الجمعة المقبل نهائي بطولة سال للجولف، التي تُعد المحطة الختامية لسلسلة من البطولات الشهرية التي استمرت طوال عام 2025 وشهدت تفاعلًا واسعًا من لاعبي الجولف في مختلف مناطق المملكة.
وتُعد بطولة سال للجولف — التي يشارك في نهائيها 100 لاعب — واحدة من أبرز بطولات الهواة في مدينة الرياض، إذ يتأهل إليها أفضل 40 لاعبًا في كل فئة بعد جمع النقاط خلال الجولات الشهرية على مدار الموسم. ويعكس هذا النظام ثبات مستوى اللاعبين ومهاراتهم وروحهم الرياضية، وصولًا إلى المرحلة الختامية التي سيُتوَّج فيها بطل كأس سال للجولف رسميًا.
ويحمل نهائي البطولة هذا العام كثيرًا من الحماس والإثارة، خاصة مع تخصيص جائزة الضربة الواحدة (Hole-in-One) التي تتمثل في سيارة تُمنح لأول لاعب ينجح في تسجيل ضربة واحدة في الحفرة المخصّصة لذلك، ما يضيف بُعدًا إضافيًا من التحدّي والمنافسة في بطولة تتميز عادةً بالأداء العالي واللحظات الاستثنائية.