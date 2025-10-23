ألعاب القوى في الرياض 2025.. أمّ الألعاب وتتويجٌ يومي يشمل فئة "البارا"

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان أجواء من الحماس والتحدي مع انطلاق منافسات ألعاب القوى ضمن النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، التي تُقام خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة.
وفي قلب الحدث، تتصدر أمّ الألعاب البرنامج بزخمٍ تنظيمي وجماهيري يعكس مكانة العاصمة كوجهةٍ رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى.
تُقام سباقات المضمار ومسابقات الميدان على مضمار وميدان ألعاب القوى في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، مع نهائياتٍ مسائية تتوَّج يوميًا.
يشمل الجدول سباقات السرعة والمتوسطة والطويلة، والحواجز، والتتابعات 4×100 و4×400، إلى جانب مسابقات الميدان مثل القفز الطويل والعالي والزانة والثلاثي، ورمي القرص والرمح والكرة الحديدية والمطرقة.
كما يتضمن البرنامج منافسات ألعاب القوى (بارا) وفق تصنيفاتٍ معتمدة تضمن تكافؤ المنافسة لفئات الأطراف التعويضية والكراسي المتحركة وضعف الإبصار، مع مواءمة فنية للمسابقات على نفس المضمار وضمن الجلسات ذاتها، بما يرسّخ شمولية النسخة وتكامل التجربة للجمهور والرياضيين.
ويعتمد التنظيم على تصفياتٍ نهارية لاختبار الاتزان البدني وإدارة الأحمال، ونهائياتٍ مسائية تمنح ذروة الإثارة كل ليلة، حيث تُحسم النتائج على فارق أجزاءٍ من الثانية وفي الأمتار الأخيرة من القفزات والرميات.
شهد تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي تألقًا لافتًا في أمّ الألعاب، حيث برزت السعودية في النسخة الافتتاحية عام 2005، وتألقَت المغرب في المسافات المتوسطة عام 2013، فيما فرضت البحرين حضورًا قويًا في 2017، قبل أن تتصدر تركيا لوحة التتويج في 2021.
وتُعد هذه الدول، إلى جانب أوزبكستان وإيران، من أبرز القوى المهيمنة على ميداليات ألعاب القوى في تاريخ الدورة، ما يرفع سقف التوقعات لمنافسةٍ محتدمة في الرياض 2025.
في الرياض 2025، تتجاوز المنافسة حدود الميداليات لتجسّد روح أمة واحدة، حيث تتجاور منصّات تتويج ألعاب القوى والبارا في مشهدٍ يوحّد القيم الرياضية المتمثلة في الانضباط والإصرار وتكافؤ الفرص.
ومع تتويجٍ يومي بين 17 و20 نوفمبر، تُكتب الحكاية على مضمار وميدان ألعاب القوى، حيث تصنع الأعشار من الثانية والقفزات النظيفة والرميات المكتملة طريق الذهب، ويغادر الجمهور كل أمسية على وعدٍ بلحظة حسمٍ جديدة في الليلة التالية.