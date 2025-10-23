ألعاب القوى في الرياض 2025.. أمّ الألعاب وتتويجٌ يومي يشمل فئة "البارا"

شهد تاريخ دورة ألعاب التضامن الإسلامي تألقًا لافتًا في أمّ الألعاب، حيث برزت السعودية في النسخة الافتتاحية عام 2005، وتألقَت المغرب في المسافات المتوسطة عام 2013، فيما فرضت البحرين حضورًا قويًا في 2017، قبل أن تتصدر تركيا لوحة التتويج في 2021.