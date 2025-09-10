بعثة الأخضر الشاب تصل باراغواي لمواصلة الاستعداد لكأس العالم للشباب

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، إلى مدينة أسونسيون في باراغواي، لاستكمال المرحلة الثانية من برنامجها الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب.
ويخوض “الأخضر الشاب” خلال معسكر باراغواي مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب باراغواي يوم 14 سبتمبر، والثانية أمام منتخب المكسيك يوم 20 سبتمبر.
ومن المقرر أن تُقام نهائيات كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، حيث يلعب المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات نيجيريا، النرويج، وكولومبيا.