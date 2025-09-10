بعثة الأخضر الشاب تصل باراغواي لمواصلة الاستعداد لكأس العالم للشباب

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، إلى مدينة أسونسيون في باراغواي، لاستكمال المرحلة الثانية من برنامجها الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب.