النصر يحسم لقب النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات 2023-2024

تُوِّج فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات بلقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2023/ 2024؛ وذلك عقب انتصاره على نظيره الهلال بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب نادي النصر في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.
واستطاع النصر تحقيق لقب النسخة الثانية من المسابقة على التوالي، وحسم المنافسة قبل نهايتها بثلاث جولات بعد وصوله إلى النقطة الـ31 بفارق 14 نقطة عن القادسية صاحب المركز الثاني، مع بقاء مواجهة للأخير.
أهداف النصر سُجلت عن طريق اللاعبة كلارا لوفانجا، وسارة حمد، ومباركة محمد، ولينا بوساحة، فيما جاء هدفا الهلال عن طريق الغانية مافيس أوسو، والعراقية شوخان نور الدين.