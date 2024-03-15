النصر يحسم لقب النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات 2023-2024

تُوِّج فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات بلقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات للموسم الرياضي 2023/ 2024؛ وذلك عقب انتصاره على نظيره الهلال بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب نادي النصر في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.