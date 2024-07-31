أندية الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع هداف كورينثيانز

تلقى البرازيلي يوري ألبيرتو هداف كورينثيانز، عدة استفسارات من عدة أندية بالدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة gazetaesprtiva أن اللاعب البرازيلي دخل دائرة اهتمام عدة أندية في أوروبا والمملكة العربية السعودية، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكان اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عامًا، على رادار الأندية السعودية في يونيو الماضي، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية.
ومرّ ألبيرتو بموسم متذبذب بين الصعود والهبوط في أدائه مع كورينثيانز، على الرغم من تسجيله 9 أهداف مع فريقه البرازيلي.
وكان قد أبدى أحد أندية الدوري السعودي بالصيف الماضي، استعداده لتقديم عرض بقيمة 23 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم كورينثيانز البرازيلي.
يلعب يوري ألبيرتو البالغ من العمر 23 عامًا لنادى كورينثيانز البرازيلي منذ يناير 2020، فقد انتقل إليه قادمًا من زينيت سانت بطرسبرغ على سبيل الإعارة، حتى انتقل إليه في يناير 2023.