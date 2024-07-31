أندية الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع هداف كورينثيانز

يلعب يوري ألبيرتو البالغ من العمر 23 عامًا لنادى كورينثيانز البرازيلي منذ يناير 2020، فقد انتقل إليه قادمًا من زينيت سانت بطرسبرغ على سبيل الإعارة، حتى انتقل إليه في يناير 2023.