مدرب الأخضر "مانشيني" يواجه الإعلام غدًا .. للحديث عن مواجهة باكستان

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" غدًا الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب باكستان ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب نادي الفتح عند الساعة (17:30) مساءً.