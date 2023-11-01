نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويقصيه من كأس الرابطة

وثأر نيوكاسل بأفضل طريقة من مانشستر يونايتد الذي تغلب عليه في نهائي المسابقة الموسم الفائت؛ ليتابع مسيرته المميزة هذا الموسم بعد أن أقصى مانشستر سيتي من الدور الثالث أيضًا.