نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويقصيه من كأس الرابطة

ألحق نيوكاسل يونايتد خسارة مذلة بحامل اللقب مانشستر يونايتد، وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، وذلك بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة على ملعبه "أولد ترافورد" مساء الأربعاء.
وثأر نيوكاسل بأفضل طريقة من مانشستر يونايتد الذي تغلب عليه في نهائي المسابقة الموسم الفائت؛ ليتابع مسيرته المميزة هذا الموسم بعد أن أقصى مانشستر سيتي من الدور الثالث أيضًا.
افتتح البديل الباراغوياني ألميرون أهداف نيوكاسل في الدقيقة الـ28 قبل أن يضيف زميله لويس هال الهدف الثاني بعد ثماني دقائق، واختتم ثلاثية الضيوف اللاعب الإنجليزي جوي ويلوك في الدقيقة الـ60.
وبذلك يُنهي نيوكاسل عقدته في "أولد ترافورد" محققًا فوزه الأول منذ ديسمبر 2013 حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز.