سباق صدارة هدافي روشن يتواصل بين ثلاثي المقدمة.. تاليسكا يقتحم القائمة

حافظ ثلاثي المقدمة في سباق صدارة هدافي دوري روشن للمحترفين الدولي (الصربي ألكساندر ميتروفيتش، والفرنسي كريم بن زيما، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو) على مراكزهم في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب نهاية الجولة التاسعة من الموسم الرياضي 2024/25.
وفشل اللاعبون الثلاثة في زيارة الشباك لزيادة لرصيدهم التهديفي خلال منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين التي اختُتمت يوم أمس السبت.
وبقي ألكساندر ميتروفيتش -مهاجم الهلال- في صدارة قائمة الهدافين بعد أن غاب عن التهديف في ديربي العاصمة أمام النصر والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1- 1) ليتجمد رصيده التهديفي عند 10 أهداف.
ولم يتغير الحال عند النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد ثاني جدول ترتيب الهدافين، بعد أن غاب عن ديربي جدة أمام الغريم التقليدي الأهلي بداعي الإصابة، ليبقى رصيده عند 8 أهداف.
وكذلك الأمر بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث في القائمة برصيد 6 أهداف، والذي بات مركزه مهددًا بالفقدان عقب اقتحام زميله بالفريق أندرسون تاليسكا القائمة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الديربي ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، متساويًا مع قائد النصر رونالدو بذات عدد الأهداف.