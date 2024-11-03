سباق صدارة هدافي روشن يتواصل بين ثلاثي المقدمة.. تاليسكا يقتحم القائمة

وكذلك الأمر بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث في القائمة برصيد 6 أهداف، والذي بات مركزه مهددًا بالفقدان عقب اقتحام زميله بالفريق أندرسون تاليسكا القائمة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الديربي ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، متساويًا مع قائد النصر رونالدو بذات عدد الأهداف.