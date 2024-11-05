ولي عهد البحرين يستقبل وزير الرياضة.. و"الفيصل" يشارك في إطلاق "شبكة الأمل"

استقبل ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء؛ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ويوجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حاليًا في البحرين للمشاركة في إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" بحضور وزراء الرياضة والشباب لعددٍ من الدول الأعضاء.
وفي وقت سابق، أعلنت البحرين عن إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" المنصة الجامعة للدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب مما يساعدهم على مواجهة التحديات.
وتحتضن البحرين فعاليّات "شبكة الأمل"، ضمن تجمع دولي يضم وزراء شؤون الشباب ومن في حكمهم من مختلف أنحاء دول العالم، خلال الفترة من 4 - 6 من نوفمبر الجاري.