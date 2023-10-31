الفيصل يبارك للدوسري فوزه بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022

وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أبارك لنجمنا "سالم الدوسري" حصوله على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023.. ألف مبروك، تميز مستمر لنجومنا في مختلف الرياضات".