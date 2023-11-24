طاقم تحكيم مجري يضبط مواجهة الاتفاق والاتحاد.. فيصل البلوي يقود لقاء النصر والأخدود

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات يوم الجمعة من الجولة الـ14 لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
حيث أسند إلى طاقم أوروبي إدارة مواجهة الاتفاق وضيفه الاتحاد، والمقررة على ملعب نادي الاتفاق بالدمام .
وعين الاتحاد الحكم المجري تاماس بوجنار لقيادة المباراة بمساعدة من مواطنيه بالاز بوزاس مساعد أول، وبيتر كوبور، مساعد ثانٍ، على أن تكون غرفة الفيديو بإدارة استفان فاد وبمساعدة من الحكم السعودي ياسر السلطان.
واختار طاقم تحكيم وطني بقيادة شكري الحنفوش لإدارة مواجهة التعاون ونظيره فريق الرياض، على أن يعاونه كل من علي العلي ومحمد العرمطي، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف ماجد الشمراني وبمساعدة من بليغ آل رمضان.
أما لقاء الطائي وضيفه الرائد سيكون بقيادة عبدالصمد بكري وبمساعدة من محمد الحنفوش وعماد عسكر، فيما سيتولى رائد الزهراني إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من سعد السبيعي.
وكلف اتحاد القدم الحكم فيصل البلوي بإدارة مباراة النصر وضيفه الأخدود، على أن يعاونه كل من عمر الجمل وهشام الرفاعي، أما غرفة الفيديو ستكون بقيادة عبدالله الشهري وبمساعدة من إبراهيم الدخيل.