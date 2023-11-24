طاقم تحكيم مجري يضبط مواجهة الاتفاق والاتحاد.. فيصل البلوي يقود لقاء النصر والأخدود

وعين الاتحاد الحكم المجري تاماس بوجنار لقيادة المباراة بمساعدة من مواطنيه بالاز بوزاس مساعد أول، وبيتر كوبور، مساعد ثانٍ، على أن تكون غرفة الفيديو بإدارة استفان فاد وبمساعدة من الحكم السعودي ياسر السلطان.