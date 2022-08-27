أخضر اليد يتطلع لبلوغ نهائي آسيا عبر بوابة "إيران"

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين غدًا الأحد نظيره منتخب إيران عند الساعة السابعة مساء، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»، المقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية «المنامة».
ووصل الأخضر إلى الدور نصف النهائي بعد صدارته المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط؛ وذلك إثر فوزه على منتخبات (العراق وقطر والكويت والإمارات واليابان)، فيما تأهل المنتخب الإيراني بعد وصافته بالمجموعة الأولى، وبعد أن ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبَيْ كوريا واليابان.