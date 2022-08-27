أخضر اليد يتطلع لبلوغ نهائي آسيا عبر بوابة "إيران"

ووصل الأخضر إلى الدور نصف النهائي بعد صدارته المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط؛ وذلك إثر فوزه على منتخبات (العراق وقطر والكويت والإمارات واليابان)، فيما تأهل المنتخب الإيراني بعد وصافته بالمجموعة الأولى، وبعد أن ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبَيْ كوريا واليابان.