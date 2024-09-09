15 هجّانًا عربيًا ثمرة معسكر الاتحاد العربي للهجن في الطائف

ونجح المعسكر في تقديم تسعة هجانة للمشاركة ولأول مرة في سباق الهجانة، الذي أُقيم الجمعة الماضية على أرض ميدان الطائف، ضمن المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن، ونجح فيه خريجو المعسكر بتحقيق المصري رياض محمد شكري عياد المركز الثالث في الشوط الثاني، والمغربي عثام إبراهيم المركز الخامس في الشوط نفسه، إضافة إلى تحقيق سبعة هجانة مراكز مختلفة في الأشواط الأخرى.