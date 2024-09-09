15 هجّانًا عربيًا ثمرة معسكر الاتحاد العربي للهجن في الطائف

أثمر معسكر الاتحاد العربي للهجن لإعداد هجَّانة للاتحادات العربية غير الخليجية المقام في الطائف بالتزامن مع المرحلة الختامية من مهرجان ولي العهد للهجن، عن تأهيل وتجهيز ثمانية هجانة تجهيزًا كاملاً للمشاركة في بطولات "سباق الهجانة" المقرر إقامتها هذا العام.
وانطلق المعسكر في الـ 21 من أغسطس الماضي، ولمدة 17 يومًا بمشاركة 18 هجانًا من مختلف الدول العربية، أشرف عليه مشرف التدريب المعتمد من الاتحاد السعودي والعربي محمد سعد العتيبي، إضافة إلى ثمانية مدربين.
ونجح المعسكر في تقديم تسعة هجانة للمشاركة ولأول مرة في سباق الهجانة، الذي أُقيم الجمعة الماضية على أرض ميدان الطائف، ضمن المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن، ونجح فيه خريجو المعسكر بتحقيق المصري رياض محمد شكري عياد المركز الثالث في الشوط الثاني، والمغربي عثام إبراهيم المركز الخامس في الشوط نفسه، إضافة إلى تحقيق سبعة هجانة مراكز مختلفة في الأشواط الأخرى.
وخضع الهجانة العرب لـ 34 حصة تدريبية رسمية، بمعدل حصتين يوميًا (صباحية ومسائية) على مضمار ميدان الطائف للهجن.