القادسية ينهي علاقته بـ "العطوي" .. ويعلن عن تعاقده مع "بن رمضان"

أعلنت إدارة نادي القادسية، اليوم الخميس،عن تعاقدها مع التونسي الحبيب بن رمضان لقيادة الفريق الكروي الأول، وإقالة المدرب الوطني خالد العطوي، وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين، وذلك بسبب سوء النتائج في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
وتولى العطوي المهام الفنية للفريق في يونيو الماضي، وقاده في 5 جولات ضمن دوري "يلو"، واكتفى خلالها بحصد نقطتين من أصل 15 ممكنة.
وعينت إدارة النادي التونسي الحبيب بن رمضان مدربًا للفريق من دون أن تكشف عن تفاصيل العقد.
وسبق للحبيب بن رمضان أن صعد بسبعة أندية إلى الدوري السعودي للمحترفين، وهي: الوطني، الباطن، الفيحاء، الحزم، العين، الفيحاء، والوحدة.