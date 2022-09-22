القادسية ينهي علاقته بـ "العطوي" .. ويعلن عن تعاقده مع "بن رمضان"

أعلنت إدارة نادي القادسية، اليوم الخميس،عن تعاقدها مع التونسي الحبيب بن رمضان لقيادة الفريق الكروي الأول، وإقالة المدرب الوطني خالد العطوي، وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين، وذلك بسبب سوء النتائج في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.