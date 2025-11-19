"خيسوس" على أعتاب رقم تاريخي جديد مع النصر يقترب به من إنجاز "غينيس"

يسعى البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب نادي النصر، إلى معادلة رقمه القياسي السابق بتحقيق 9 انتصارات متتالية في الدوري، وهو ما حققه مع الهلال في موسم 2018-2019، بعدما قاد النصر هذا الموسم إلى 8 انتصارات متتالية. وفي حال فاز في المباراة المقبلة أمام الخليج، فسيعادل رقمه القياسي السابق، ثم ينفرد برقم جديد إذا حقق فوزًا آخر.