"خيسوس" على أعتاب رقم تاريخي جديد مع النصر يقترب به من إنجاز "غينيس"

يسعى البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب نادي النصر، إلى معادلة رقمه القياسي السابق بتحقيق 9 انتصارات متتالية في الدوري، وهو ما حققه مع الهلال في موسم 2018-2019، بعدما قاد النصر هذا الموسم إلى 8 انتصارات متتالية. وفي حال فاز في المباراة المقبلة أمام الخليج، فسيعادل رقمه القياسي السابق، ثم ينفرد برقم جديد إذا حقق فوزًا آخر.
يُذكر أن خيسوس سبق أن كسر احتكار النصر لأفضل سلسلة انتصارات متتالية في دوري المحترفين (13 فوزًا) حين عادلها مع الهلال في فبراير 2024، ووصل لاحقًا إلى 24 فوزًا متتاليًا قبل أن تتوقف السلسلة بالتعادل 1-1 مع النصر.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن بـ24 نقطة، ويستضيف الخليج صاحب المركز السادس (14 نقطة) الأحد المقبل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري.