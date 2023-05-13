ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل

خيّم التعادل الإيجابي على مواجهة ليدز يونايتد مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما اليوم السبت، على ملعب "أيلاند رود" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبادر أصحاب الضيافة بافتتاح التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة السابعة عبر اللاعب لوك إيلينغ، وعدّل "كاليوم ويلسون" النتيجة لنيوكاسل من ركلة جزاء في الدقيقة (31).
وفي الشوط الثاني تقدم نيوكاسل بركلة جزاء أخرى في الدقيقة (69) بواسطة "كاليوم ويلسون" الذي نجح في ترجمتها، قبل أن يتمكن الدنماركي راسموس كريستنسن من تعديل النتيجة لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة (79).
وشهدت المباراة إهدار بامفورد فرصة منحت ليدز يونايتد الهدف الثاني بإضاعته ركلة جزاء (28).
كما شهدت المواجهة طرد الإسباني جونيور من صفوف ليدز يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع؛ إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.
بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع، مع مباراة أقل للأخير، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول، في المقابل تقدم ليدز يونايتد إلى المركز الثامن عشر مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.