ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل

بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع، مع مباراة أقل للأخير، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول، في المقابل تقدم ليدز يونايتد إلى المركز الثامن عشر مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.