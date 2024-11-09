تُوِّجت في العاصمة الرياض.. الأمريكية "كوكو جوف" بطلة الفردي في نهائيات رابطة محترفات التنس

يُشار إلى أن هذه البطولة أُقيمت وفق شراكة مع رابطة محترفات التنس، والتي تستمر حتى عام 2027م، وبجوائز بلغت 15.2 مليون دولار أمريكي، إذ ضمّت هذه النسخة أفضل 8 محترفات، كما شاركت الروسية داريا كاساتكينا -المصنفة التاسعة عالميًا- في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات؛ بسبب الإصابة التي تعرّضت لها الأمريكية جيسيكا بيجولا، وأجبرتها على الانسحاب.