تُوِّجت في العاصمة الرياض.. الأمريكية "كوكو جوف" بطلة الفردي في نهائيات رابطة محترفات التنس

اختتمت مساء أمس السبت، منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس، والتي أُقيمت في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وتوَّجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، الأمريكية "كوكو جوف" بلقب "الفردي"، لأول مرةٍ في تاريخها، وذلك بعد فوزها على الصينية شينغ كينوين؛ بواقع مجموعتين مقابل مجموعة، في مواجهة استمرت لأكثر من 3 ساعات، لتكون أول بطلة تتوّج في المملكة العربية السعودية في لعبة التنس.
وأكدت الأمريكية كوكو جوف أن البطولة شهدت مستويات مختلفة من جميع اللاعبات، عكسن من خلالها أفضليتهن بالحضور في المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي، مقدمةً شكرها للقائمين على تنظيم الحدث، والذي وصفته بالرائع، إلى جانب عائلتها وفريقها ولنظيرتها الصينية شينغ كينوين.
وفي منافسات فئة "الزوجي"؛ نجحت كل من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف) بحصد اللقب، إثر انتصارهما على (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند) بمجموعتين نظيفتين؛ لتُبقيا سجلهما خاليًا من الخسائر في هذه البطولة.
وأشارت النيوزيلندية إيرين روتليف إلى أن مرورهما بالكثير من التحديات هذا العام، واتحادهما لتجاوزها؛ كان نقطة جوهرية للمواصلة نحو تحقيق اللقب، واصفةً التنظيم بالرائع، ولا سيما مع وجود فريقٍ تنظيمي مميز، مع تمنياتها بالعودة إلى المملكة في العام المقبل.
وشهدت مباريات بطولة رابطة نهائيات محترفات التنس 2024م في فئتي (الفردي والزوجي)، والتي انطلقت في 2 نوفمبر 2024 حضور ما يزيد على 21 ألف متفرجٍ، تابعوا عدة مباريات مثيرة وحماسية، بمشاركة أبرز وأهم لاعبات التنس المصنفات عالميًا.
يُشار إلى أن هذه البطولة أُقيمت وفق شراكة مع رابطة محترفات التنس، والتي تستمر حتى عام 2027م، وبجوائز بلغت 15.2 مليون دولار أمريكي، إذ ضمّت هذه النسخة أفضل 8 محترفات، كما شاركت الروسية داريا كاساتكينا -المصنفة التاسعة عالميًا- في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات؛ بسبب الإصابة التي تعرّضت لها الأمريكية جيسيكا بيجولا، وأجبرتها على الانسحاب.