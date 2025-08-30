بخماسية وتألق "بنزيما" بـ"هاتريك".. الاتحاد يتجاوز الأخدود في افتتاح دوري روشن

قاد كريم بنزيما فريقه الاتحاد لتحقيق انتصار ثمين على مستضيفه الأخدود بنتيجة 5–2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بقيادة الحكم محمد الهويش.