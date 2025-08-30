بخماسية وتألق "بنزيما" بـ"هاتريك".. الاتحاد يتجاوز الأخدود في افتتاح دوري روشن

قاد كريم بنزيما فريقه الاتحاد لتحقيق انتصار ثمين على مستضيفه الأخدود بنتيجة 5–2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بقيادة الحكم محمد الهويش.
انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث افتتح القائد كريم بنزيما التسجيل في الدقيقة الرابعة، كأسرع هدف في الجولة الأولى، بعد تمريرة من زميله بيرغوين.
وأضاف بيرغوين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وقلّص الأخدود النتيجة بهدف أول في الدقيقة 27 عن طريق بيدروزا.
وفي الدقيقة 29، أضاف الاتحاد الهدف الثالث "عكسيًا" عن طريق مدافع الأخدود سعيد الربيعي، بعد فاصل من المراوغة من حسام عوار.
في الشوط الثاني، عاد بنزيما ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 51 برأسية رائعة، مستثمرًا تمريرة زميله فابينيو المثالية.
ثم عاد بيدروزا ليسجل الهدف الثاني للأخدود في الدقيقة 57، قبل أن يختتم بنزيما تألقه بالهدف الخامس "هاتريك" بعد ترجمة عرضية مهند الشنقيطي إلى داخل شباك الحارس صامويل.
وشهدت الدقيقة 83 طرد لاعب الأخدود نايف عسيري بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله القوي على بنزيما، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
بهذه النتيجة، حصد الاتحاد "حامل اللقب" أول ثلاث نقاط له في دوري روشن السعودي لموسم 2025–2026، فيما بقي الأخدود بدون نقاط.