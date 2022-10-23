مع نهاية الجولة الثامنة.. الهلال والنصر أكثر أندية دوري روشن استحواذاً للكرة

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر "تويتر" عن أكثر أندية الدوري السعودي استحواذاً للكرة بعد مرور 8 جولات من عمر الدوري السعودي للمحترفين.
واحتل الهلال السعودي صدارة القائمة حيث نجح في استحواذ الكرة بنسبة 65.2%، في حين جاء النصر في المركز الثاني بنسبة بلغت 63.3 % استحواذاً للكرة.
بينما استطاع الشباب الاستحواذ على الكرة بنسبة بلغت 59.2%، يليه الفتح بنسبة استحواذ بلغت 55%، ثم أبها وضمك بنسبة 51.3، 51 على التوالي لكل منهما.
وجاء الاتحاد في المركز الـ13 بنسبة استحواذ بلغت 46.6%، بعد الوحدة الذي بلغت نسبة استحواذه 46.9%، وذلك في الـ8 جولات الماضية من الموسم الحالي.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطه، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.