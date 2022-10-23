مع نهاية الجولة الثامنة.. الهلال والنصر أكثر أندية دوري روشن استحواذاً للكرة

وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطه، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.