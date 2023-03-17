نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لكأس العلا للهجن

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى اليوم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.