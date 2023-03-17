نيابة عن سمو ولي العهد.. وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لكأس العلا للهجن

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى اليوم وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.
وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود لدى وصوله مقر الحفل رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، ومحافظ محافظة العلا راشد بن عبدالله القحطاني.
وتوج وزير الداخلية الفائزين بشوطَي كأس العلا للهجن. وقد حققت هجن "مرغم" بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي كأس شوطي الزمول والحيل لمسافة 8 كيلومترات.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد شهد خلال الحفل توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للهجن في المجالات المتعلقة بتطوير قطاع الهجن. وتمثل المذكرة طموحات الهيئة بأن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للرياضات المختلفة.