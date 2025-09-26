كلاسيكو الاتحاد والنصر.. صراع العلامة الكاملة وتشكيلة النجوم في الجولة الرابعة

كشف الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، عن تشكيلة فريقيهما قبل القمة المنتظرة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025/26.
ويخوض الفريقان اللقاء وهما الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة بعد 3 جولات، إذ يملك النصر أقوى هجوم في المسابقة بـ12 هدفًا، يليه الاتحاد بـ10 أهداف، فيما يسعى كل منهما للانفراد بالصدارة.
ورغم فوز الاتحاد في مبارياته الثلاث، إلا أن مستوياته لم ترقَ لتوقعات جماهيره، في حين قدم النصر مستويات قوية ونتائج لافتة جعلته يتصدر الترتيب.
رايكوفيتش (حراسة المرمى)، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، أحمد الجليدان، معاذ فقيهي، فابينيو، نغولو كانتي، حسام عوار، موسى ديابي، ستيفن بيرغوين، كريم بنزيما.
بينتو ماتيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيغو مارتينيز، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، كينغسلي كومان، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.