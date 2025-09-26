كلاسيكو الاتحاد والنصر.. صراع العلامة الكاملة وتشكيلة النجوم في الجولة الرابعة

كشف الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر، عن تشكيلة فريقيهما قبل القمة المنتظرة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025/26.