أخضر الصالات يؤدي أولى تدريباته في بانكوك استعداداً لكأس آسيا

أدى المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الجمعة أولى تدريباته على صالة "خلونج توي" بمعسكره الحالي في بانكوك، الذي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري.