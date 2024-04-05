أخضر الصالات يؤدي أولى تدريباته في بانكوك استعداداً لكأس آسيا

أدى المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الجمعة أولى تدريباته على صالة "خلونج توي" بمعسكره الحالي في بانكوك، الذي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري.
وعمد الجهاز الفني لأخضر الصالات بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، خلال الحصة التدريبية على تخصيص الجزء الأكبر من التدريبات للتمارين اللياقية والبدنية بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
وفي الجزء الآخر قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من التمارين باستخدام الكرة، والتي تركزت في كيفية مواجهة المرمى على نحو مباشر في المساحات الضيقة.
فيما خضع ثلاثي حراس المرمى لتدريبات خاصة مكثفة أُجْرِيَت برفقة مدرب الحراس.