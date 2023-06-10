إيكاردي على أعتاب الدوري السعودي من بوابة التعاون

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي التعاون بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار إلى غلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، فإن نادي التعاون يستعد لتقديم عرض شفهي لضم ماورو إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار خبير انتقالات اللاعبين إلى مفاوضات التعاون لضم إيكاردي لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن الأندية السعودية عادت مرة أخرى إلى سباق التعاقد مع اللاعب.
وأوضح أن إيكاردي كان سعيدًا جدًا في غلطة سراي الموسم الماضي ولم يتم اتخاذ أي قرار، كما سيعتمد الأمر أيضًا على باريس سان جيرمان".
وذكرت شبكة "سبورتس زون" الفرنسية، أن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان اجتمع مع مسؤولي نادي التعاون لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة.
ووفقًا للشبكة الفرنسية، فإن ناصر الخليفي قضى ساعة مع ممثلي التعاون في أحد فنادق إسطنبول أمس السبت للحديث عن انتقال ماورو إيكاردي.
وأضافت الشبكة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي حول الصفقة، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي على الرغم من سير المفاوضات على الطريق الصحيح.
قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه غلطة سراي إلى التتويج بلقب بطل الدوري التركي لكرة القدم للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، بعدما سجل 22 هدفًا وصنع 7 أخرى في 24 مباراة لعبها، كثاني أفضل هدافي المسابقة خلف إينير فالنسيا مهاجم فنربخشة.