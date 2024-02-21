في ثُمن النهائي الآسيوي: الاتحاد لا بديل أمامه عن الفوز أمام الأوزبكي.. والهلال بفرص عدة أمام سباهان

ويعاني "الاتحاد" بعض الغيابات؛ إذ تعرَّض فواز الصقور للإصابة في المباراة أمام الرياض، كما يغيب مدالله العليان، وسيخضع الثنائي لفحص طبي من أجل تحديد موقفَيهما من المشاركة في المباريات المقبلة.