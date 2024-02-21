في ثُمن النهائي الآسيوي: الاتحاد لا بديل أمامه عن الفوز أمام الأوزبكي.. والهلال بفرص عدة أمام سباهان

يُستكمل الدور ثُمن النهائي بدوري أبطال آسيا 2023 - 2024 مساء اليوم الخميس، ويستضيف خلاله الاتحاد السعودي فريق نافباخور الأوزبكي، وهو يأمل أن يقوده الفرنسي العائد بنزيما إلى الفوز بعد التعادل السلبي ذهابًا.
ويعاني "الاتحاد" بعض الغيابات؛ إذ تعرَّض فواز الصقور للإصابة في المباراة أمام الرياض، كما يغيب مدالله العليان، وسيخضع الثنائي لفحص طبي من أجل تحديد موقفَيهما من المشاركة في المباريات المقبلة.
كما يغيب المدافع الإيطالي لويز فيليبي بقرار من غاياردو، الذي أكد أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.
وقد يشهد ربع النهائي "كلاسيكو" بين الاتحاد ومواطنه الهلال في حال تأهلهما، وخصوصًا أن الأخير وضع قدمًا في ربع النهائي بعد الفوز خارج ملعبه على سباهان الإيراني 3 - 1.
ويسعى الهلال إلى تكرار فوزه على سباهان (3 - 1 ذهابًا) حين يستضيفه اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا.
ووافق الاتحاد الآسيوي للعبة على نقل المباراة إلى ملعب المملكة أرينا بعد طلب الهلال.