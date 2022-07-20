محمد صلاح ينافس ثنائي السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية خلال موسم 2021-22.