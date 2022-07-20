محمد صلاح ينافس ثنائي السنغال على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل من الكاف في 2022.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأربعاء: صلاح، وماني، إلى جانب حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي إدوارد ميندي.
سيكون الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الفردية لكرة القدم الأفريقية في الرباط عاصمة المغرب الخميس، مسرحًا لمنازلة جديدة تقليدية في الآونة الأخيرة بين الزميلين السابقين في ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.
ولعب ماني دورًا رئيسًا في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021"، ثمّ في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.
وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء ماني بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019.
وبحال فوز ماني سيصبح أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي.
وقدم النجم المصري موسم 2021-2022 رائعًا مع "ريدز"؛ حيث تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع هدّاف توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.
وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين ورابطة الصحافيين المتخصصين بكرة القدم.
وفي التنافس على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا فإن القائمة النهائية ضمت كلًّا من: البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، وأليو سيسي مدرب السنغال، ووليد الركراكي مدرب الوداد المغربي.
وتنحصر جائزة أفضل لاعب داخل القارة بين محمد الشناوي أليو ديانغ لاعبي الأهلي، وأشرف داري مدافع الوداد السابق.
وينافس الأهلي المصري ثنائي المغرب نهضة بركان والوداد على جائزة أفضل ناد في القارة.
كما ينافس منتخب مصر منتخبَي السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب وطني.
وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الأفريقية خلال موسم 2021-22.
وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن تمنح الجائزة لمانيه في عام 2019.