في خليجي 25.. القنوات الرياضية السعودية تنقل لقاء الأخضر واليمن

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره الخليجي، اليوم الجمعة، وذلك بمواجهة المنتخب اليمني في الجولة الأولى من كأس خليجي 25، الذي تحتضن العراق منافساته هذه الأيام.