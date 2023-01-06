في خليجي 25.. القنوات الرياضية السعودية تنقل لقاء الأخضر واليمن

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره الخليجي، اليوم الجمعة، وذلك بمواجهة المنتخب اليمني في الجولة الأولى من كأس خليجي 25، الذي تحتضن العراق منافساته هذه الأيام.
وينطلق اللقاء على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة 9:45 مساء، المواجهة ستكون منقولة مباشرةً على قنوات السعودية الرياضية.
مباريات الأخضر
ويحل الأخضر في المجموعة الأولى والتي تضم المنتخب المستضيف العراق وعُمان واليمن، وسيلاقي الأخضر المنتخب العراقي في الجولة الثانية يوم الاثنين 9 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب العماني يوم الخميس 12 يناير.