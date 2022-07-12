الخليج يوقع مع المهاجم الكولمبي "برايان رياسكوس" حتى 2023

أعلن نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل، اليوم الثلاثاء عن التوقيع مع المهاجم الكولومبي برايان رياسكوس لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2023، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الخليج دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد المبرم.
وسبق للمهاجم الكولمبي "برايان رياسكوس" صاحب 27 عاماً، أن لعب لعدد من الأندية في البرتغال هي: أولفيرينسي، وناسيونال ماديرا، فاماليكانو، بالإضافة إلى ميتاليست خاركييف الأوكراني، وجراسهوبرز السويسري.
وسيكون برايان رياسكوس ثالث صفقات الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الصيف، بعد تعاقد النادي مع الحارس البرازيلي "دوغلاس"، والمدافع الجزائري "جمال بالعمري".