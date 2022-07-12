الخليج يوقع مع المهاجم الكولمبي "برايان رياسكوس" حتى 2023

أعلن نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل، اليوم الثلاثاء عن التوقيع مع المهاجم الكولومبي برايان رياسكوس لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2023، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الخليج دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد المبرم.