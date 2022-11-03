ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.. الأخضر يواصل تمارينه في أبوظبي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تدريباته في معسكره المقام حاليًّا في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
ويستعدّ "الأخضر" لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا، يوم الأحد القادم، على ملعب محمد بن زايد - أبو ظبي.
ميدانيًّا أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل واصل اللاعب "صالح الشهري" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.