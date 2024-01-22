بعد الفوز على قيرغيزستان ضمن كأس آسيا.. الأخضر يستأنف تدريباته تحضيرًا للقاء تايلاند

ميدانيًا، قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب قرغيزستان، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على "ملاعب أسباير" بتمارين الإحماء ثم تمارين التقوية، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.