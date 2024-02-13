بـ 54 شوطاً في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.. الصدارة سعودية

ويتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال مقسمةً على 224 شوطاً، من خلال فئات (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول), إضافة إلى التنافس على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط التي تصل جائزتها إلى مبلغ 1,500,000 ريال للفائز.