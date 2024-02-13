بـ 54 شوطاً في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.. الصدارة سعودية

استعاد ملاك الهجن السعوديون صدارة قائمة أكثر المتوجين بألقاب أشواط مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، بعد ختام اليوم السادس من المهرجان بلقب 54 شوطاً.
وانطلقت منافسات المهرجان الخميس الماضي بفئات الـ "حقايق، لقايا، وجذاع" بـ 162 شوطاً.
وجاء ملاك هجن الإمارات وقطر في المركز الثاني بـ 51 شوطاً لكل منهما، فيما حل كل من عمان والبحرين في المركز الثالث بشوطين، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية بشوط واحد.
ويتنافس المشاركون على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال مقسمةً على 224 شوطاً، من خلال فئات (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول), إضافة إلى التنافس على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط التي تصل جائزتها إلى مبلغ 1,500,000 ريال للفائز.