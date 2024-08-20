مدافعو السيتي ولاعب ليفركوزن.. "الهلال" يفاوض 3 لاعبين عالميين

وأمضى كانسيلو؛ الموسم ونصف الموسم الماضيين على سبيل الإعارة في بايرن وبرشلونة، وتمّ استبعاده من التشكيلة التي فازت على تشيلسي يوم الأحد، لكن مسؤولي الفريق يرون أن رحيله في الفترة المقبلة قد يكون أفضل للجميع.