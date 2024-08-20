مدافعو السيتي ولاعب ليفركوزن.. "الهلال" يفاوض 3 لاعبين عالميين

وضعت إدارة نادي الهلال عدة لاعبين محترفين بالدوري الإنجليزي للتفاوض معهم خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن مدافعَي مانشستر سيتي: الإنجليزي كايل ووكر؛ والبرتغالي جواو كانسيلو؛ على رادار نادي الهلال.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنه إضافة إلى ثنائي مانشستر سيتي، يستهدف أيضاً الهلال التعاقد مع الألماني جيريمي فريمبونغ؛ مدافع باير ليفركوزن.
وتبحث إدارة الهلال عن ظهير أيمن محترف ليحل محل سعود عبدالحميد؛ الذي جذب اهتمام ريمس الفرنسي وروما الإيطالي اللذين قدّما عرضاً رسمياً للاعب.
وأشارت "الغارديان" إلى أن ووكر؛ كان منفتحاً على الانتقال إلى الخارج من قبل، حيث جذب اهتمام بايرن ميونيخ الصيف الماضي قبل توقيع عقد جديد حتى 2026، لكن مانشستر سيتي غير مهتم ببيع الدولي الإنجليزي.
وأمضى كانسيلو؛ الموسم ونصف الموسم الماضيين على سبيل الإعارة في بايرن وبرشلونة، وتمّ استبعاده من التشكيلة التي فازت على تشيلسي يوم الأحد، لكن مسؤولي الفريق يرون أن رحيله في الفترة المقبلة قد يكون أفضل للجميع.