خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس اتحاد القدم.. رابطة الهواة تستعرض برنامج أعمال اللجان

بمشاركة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، عقد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم برئاسة الأستاذ عادل الفقي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).
تم خلاله تقديم برنامج تأهيل كشافين معتمدين لمواهب كرة القدم، ومن ثم استعرض رؤساء لجان (المالية والإعلامية والفنية والحكام والتطوير والتدريب) أعمالها خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.
واطّلع المجلس على إحصائية الرابطة التي بلغ فيها عدد اللاعبين المسجلين 55.140 لاعباً، فيما لُعبت 2000 مباراة في 300 بطولة على مستوى مدن المملكة.
كما استعرض المجلس جدول أعماله المعد من قبل الأمانة العامة، واطّلع على لائحة البطولات التنشيطية وتوحيد الإجراءات، بالإضافة إلى اعتماد عدة قرارات.
وقدّم المهندس عادل الفقي رئيس الرابطة شكره لياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركته في الاجتماع ودعمه للرابطة باهتمام من وزارة الرياضة، كما أثنى "الفقي" على كل اللجان، متمنيًا مزيدًا من التميز في الفترة المقبلة.