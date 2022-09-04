خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس اتحاد القدم.. رابطة الهواة تستعرض برنامج أعمال اللجان

وقدّم المهندس عادل الفقي رئيس الرابطة شكره لياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركته في الاجتماع ودعمه للرابطة باهتمام من وزارة الرياضة، كما أثنى "الفقي" على كل اللجان، متمنيًا مزيدًا من التميز في الفترة المقبلة.