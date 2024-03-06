لم تتكرر من نصف قرن.. الهلال على بُعد خطوة من أطول سلسلة انتصارات بالتاريخ

لا يزال نادي الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس يحافظ على سلسلة انتصاراته واقترابه من تحقيق رقم قياسيّ جديد، بعد فوزه أمس على الاتحاد بنتيجة (2/0)، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقالت صحيفة "Ojogo": "هلال خيسوس يفوز، وعلى بُعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي جديد ودخول موسوعة جينيس".
وكتبت صحيفة "Lance": "فريق جيسوس يفوز بمباراة أخرى، ويقترب من تحطيم الرقم القياسي؛ فقد تَمَكن الهلال من الفوز على الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ووصل إلى 26 انتصارًا متتاليًا".
وعلّقت صحيفة "Record": "الهلال بقيادة خورخي جيسوس يهزم الاتحاد مجددًا، وعلى بُعد انتصار واحد من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تحقيق فوزه الـ26 على التوالي".
فيما قالت صحيفة "maisfutebol": "الهلال يفوز على الاتحاد (2/0) ويحقق بذلك 26 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، ويعادل سلة الأرقام التي حققها أياكس بقيادة يوهان كرويف في موسم 1971/72".