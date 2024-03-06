رياضة

لم تتكرر من نصف قرن.. الهلال على بُعد خطوة من أطول سلسلة انتصارات بالتاريخ

حقّق 26 فوزًا متتاليًا وعادَلَ سلة الأرقام التي حققها أياكس الهولندي في موسم 1971/72