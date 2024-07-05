"الخلود" يعين "حامد البلوي" مشرفًا عاماًّ على كرة القدم بالنادي

وأضاف البيان: "يعدُّ البلوي أحد الكفاءات والخبرات الإدارية المميزة، ويحمل سجلًّا إداريًّا مميزًا في جميع محطاته السابقة التي عمل فيها في مجال إدارة كرة القدم والإعلام، كل التوفيق له في مهمته الجديدة مع فخر الرس".