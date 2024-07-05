"الخلود" يعين "حامد البلوي" مشرفًا عاماًّ على كرة القدم بالنادي

أعلنت إدارةُ نادي الخلود برئاسة عبدالله الخليفة، اليوم الجمعة، تعيينَ "حامد البلوي" مشرفًا عامًّا على كرة القدم بالنادي.
وقال النادي في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قررت إدارةُ النادي تعيينَ الأستاذ حامد البلوي مشرفًا عامًّا على كرة القدم بالنادي".
وأضاف البيان: "يعدُّ البلوي أحد الكفاءات والخبرات الإدارية المميزة، ويحمل سجلًّا إداريًّا مميزًا في جميع محطاته السابقة التي عمل فيها في مجال إدارة كرة القدم والإعلام، كل التوفيق له في مهمته الجديدة مع فخر الرس".
واتّجهت إدارة الخلود لتنصيب حامد البلوي مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم بالنادي قياسًا بالخبرة العريضة التي يتمتّع بها؛ حيث سبق أن تولّى منصب المدير التنفيذي لفريق الاتحاد في يونيو 2020.
الجدير ذكره أن الخلود سيشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، بعد أن صعد من دوري الدرجة الأولى السعودي باحتلاله المركز الثالث خلف القادسية والعروبة.