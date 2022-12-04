مدرب المغرب "الركراكي": هدفنا التأهُّل لربع نهائي كأس العالم.. سنحاول تجاوز إسبانيا

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022. وتأهل المغرب إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد أن احتلّ صدارة المجموعة السادسة، في المقابل يشارك منتخب إسبانيا في دور الـ16 من بطولة المونديال، بعد أن أنهى دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الخامسة.