مدرب المغرب "الركراكي": هدفنا التأهُّل لربع نهائي كأس العالم.. سنحاول تجاوز إسبانيا

قال المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وليد الركراكي: إن هدف منتخب المغرب هو تجاوز إسبانيا في دور الـ16 والعبور إلى ربع نهائي كأس العالم، قطر 2022.
ويواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم قطر 2022. وتأهل المغرب إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعد أن احتلّ صدارة المجموعة السادسة، في المقابل يشارك منتخب إسبانيا في دور الـ16 من بطولة المونديال، بعد أن أنهى دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الخامسة.
وتابع الركراكي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "اللاعبون حققوا التأهل، وقدموا أكثر مما توقعنا منهم، لكن علينا أن ننسى ما قمنا به في دور المجموعات، حتى نركز على ثمن النهائي".
وتابع: "سوف نواجه أفضل منتخبات العالم من الناحية الفنية، إنهم فريق يحاول أن يسير اللعب، ويُحافظ على الاستحواذ".
وأضاف الركراكي: "إسبانيا على الورق هي الأقرب لتحقيق الفوز، ولكننا سنحاول بكل الطرق الممكنة تحقيق الفوز والتأهل لربع نهائي المونديال، وفي 2018 أثبتنا أننا فريق يستطيع التنافس ضدهم، نتمنى أن نكرر هذا الإنجاز مرة أخرى".