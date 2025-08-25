رسميًا.. السماح للاعب السعودي بالعمل في وظيفة إلى جانب احترافه الرياضي

في خطوة لافتة، كشف عبد العزيز العوجان، المدير التنفيذي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللوائح الجديدة تسمح للاعب السعودي بالعمل في وظيفة أخرى إلى جانب احترافه الرياضي، بشرط موافقة النادي.
وأوضح "العوجان" أن هذه التعديلات جاءت تماشيًا مع التحديثات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا أوسع للاعبين المحترفين في المملكة.
وجاءت تصريحات "العوجان" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الإثنين في مقر وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية التي تنظمها الوزارة للحديث عن مستجدات القطاع وبرامجه المختلفة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأضاف: "يجوز للاعب المحترف السعودي أن يشغل وظيفة أخرى إلى جانب لعبه للنادي، بشرط الإفصاح عن ذلك للنادي والحصول على موافقته، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة".