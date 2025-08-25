رسميًا.. السماح للاعب السعودي بالعمل في وظيفة إلى جانب احترافه الرياضي

وجاءت تصريحات "العوجان" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم الإثنين في مقر وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية التي تنظمها الوزارة للحديث عن مستجدات القطاع وبرامجه المختلفة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.