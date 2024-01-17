"فيرمينو" يحسم موقفه من الرحيل أو البقاء في صفوف الأهلي بالميركاتو الشتوي

حسم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب النادي الأهلي، موقفه من استمراره مع الفريق أو المغادرة في ظل العروض المقدمة له خلال هذا الموسم.
وأفاد "محمد القاعود" المذيع بقناة "bbcarabia"، بأن فيرمينو اجتمع بمدرب الأهلي ماتياس يايسله، خلال حديث خاص، بعد العودة للتدريبات، وأكد له رغبته في الاستمرار مع الفريق.
وبحسب ما نشره "القاعود" على حسابه الشخصي على منصة "إكس"؛ فإن اللاعب البرازيلي نفى جميع التقارير التي تحدثت عن رغبته في الرحيل؛ مؤكدًا ارتياحه داخل صفوف النادي الأهلي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، رغبة فيرمينو في الرحيل عن صفوف الأهلي بعد 6 أشهر فقط، ورغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وتعاقد النادي الأهلي مع روبرتو فيرمينو صاحب الـ32 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.