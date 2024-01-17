"فيرمينو" يحسم موقفه من الرحيل أو البقاء في صفوف الأهلي بالميركاتو الشتوي

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، رغبة فيرمينو في الرحيل عن صفوف الأهلي بعد 6 أشهر فقط، ورغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.