الكشف عن موعد وصول نجم واتفورد الإنجليزي للانضمام إلى الشباب

كشف عددٌ من التقارير الصحفية أن أحد نجوم نادي واتفورد الإنجليزي يقترب من الانضمام إلى نادي الشباب، واللعب بالدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب ما أفاد به موقع "thewatfordway"، فإن الهولندي ويسلي هودت؛ لاعب واتفورد، سوف يصل الى الرياض اليوم؛ لإجراء الفحص الطبي النهائي قبل إتمام الصفقة مع الشباب.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب الهولندي كان في لندن مساء الخميس؛ لإجراء فحص صحي أولي، بعد الموافقة على بنود العقد بين الطرفَيْن.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أن الموافقة وصلت لإتمام صفقة المدافع الهولندي ويسلي هوديت؛ فجر الخميس، ويتبقى الفحص الطبي للاعب، والصفقة تكفل بها الرمز الأمير عبدالرحمن بن تركي والرئيس محمد المنجم.
وانضم ويسلي هودت؛ البالغ من العمر 30 عاماً، لصفوف واتفورد الإنجليزي منذ يناير 2023، قادماً من أندرلخت البلجيكي.
وسبق للاعب الهولندي اللعب لعديدٍ من الأندية المختلفة، أبرزها: لاتسيو، رويال أنتويرب، إي زد ألكمار، ساوثهامبتون، سيلتا فيغو، ويلعب للمنتخب الهولندي منذ 2017.